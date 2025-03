Festiviteiten in Aarhus en Kopenhagen voor jarige Isabella

De 18e verjaardag van de Deense prinses Isabella wordt volgende maand uitgebreid gevierd. De oudste dochter van koning Frederik en koningin Mary, tweede in lijn van troonopvolging, bereikt de meerderjarige leeftijd op 21 april.

Ter gelegenheid van die mijlpaal vinden er festiviteiten plaats op 11 en 15 april in respectievelijk Aarhus en Kopenhagen, heeft het hof donderdag bekendgemaakt. De prinses en haar familie zijn in de hoofdstad in ieder geval bij een speciale theatervoorstelling aanwezig. De rest van de zaal wordt gevuld met met meer dan duizend jongeren in de leeftijd van 17 tot en met 24 jaar. Zij kunnen kaartjes bemachtigen via een loting.

Het hof heeft donderdag ook al nieuwe portretten van Isabella vrijgegeven. De foto’s zijn gemaakt door fotograaf Steen Evald op paleis Amalienborg.