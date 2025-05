Festiviteiten in Luxemburg voor jubileum groothertog Henri

In Luxemburg vinden deze zomer verschillende festiviteiten plaats om te vieren dat groothertog Henri dit jaar 25 jaar op de troon zit. De festiviteiten vinden plaats van 21 tot en met 23 juni, maakte het Luxemburgse hof bekend. Het feest is enigszins opmerkelijk te noemen, aangezien Henri al aftreedt voordat hij daadwerkelijk 25 jaar groothertog is geweest.

Op 21 juni vindt onder meer een concert plaats, verder zijn een kerkdienst en vuurwerkshow onderdeel van de jubileumvieringen.

Henri maakte op kerstavond bekend dat hij aftreedt als groothertog. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon Guillaume. De troonswisseling is op 3 oktober. Dat is een paar dagen voordat Henri precies 25 jaar op de troon zou zitten. Hij werd op 7 oktober 2000 groothertog.