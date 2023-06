Fietsroute Nassaustad Breda

De Nassaus gaven Breda Allure. Ze jaagden in de bossen, die ze zelf lieten aanleggen. Tijdens een fietstocht snuif je niet alleen historie op, maar tref je ook volop koffie- en picknickplekken. Deze route staat in Vorsten 8 2023 en is tot stand gekomen in samenwerking met fietsactief.nl.

Startpunt Station Breda

Afstand 30 km

ROUTE BREDA

Begin bij voorkant station Breda (centrum). Weg oversteken en RD, de Willemstraat in. Op kruising RD, neem fietspad. Brug over en (bij Nassaumonument) RA en direct links aanhouden. Rode brug over, rechts aanhouden. Op einde RA, park uit. Plein oversteken (aan rechterhand: Kasteel van Breda) en neem de weg links van het Koningin Wilhelmina Paviljoen (Cingelstraat). Weg blijven volgen, gaat over in Kraanstraat. Einde LA (Kraanstraat) en direct LA (Vismarktstraat). 1e RA (Torenstraat): voetgangersgebied, fietsers toegestaan. Rijd om de kerk heen, links aanhouden.

Einde (Grote Markt) LA, einde RA (Reigerstraat). 1e RA (maar rijd hier een klein stukje rechtdoor voor het Begijnhof, aan je linkerhand) (Sint Annastraat). Aan je linkerhand: Willem Merkxtuin. Op kruising RD. Einde: weg oversteken en LA. Fietsstrook gaat over in fietspad. Bij stoplichten RD, op kruising met fietspad RA (Chassésingel). Op kruising: weg oversteken en LA, fietsbrug over. Weer weg oversteken en 1e RA (Wilhelminapark). 2e RA (Parkstraat). Einde LA en direct RA (Baronielaan).

Alsmaar RD. Op kruising met stoplichten RD, volgende kruising ook RD. 1e LA, Boswachterij Mastbos. Op kruising (na Restaurant de Boschwachter) LA. Einde (Kasteel Bouvigne aan overkant) RA.

Neem direct na bushalte De Blauwe Kamer het onverharde bospad met de houten slagboom aan de rechterhand. Dit lijkt alleen voor wandelaars, maar is ook voor fietsers. Op driesprong LA (Mastenlaan). Einde LA, einde RA. Alsmaar RD.

Ga na viaduct over snelweg LA, weg oversteken en LA, ri. KP41 – 36. Op KP36 RA. Einde fietspad RA (Markdal), 1e LA (Mgr v Hooydonkstraat), einde RA. Op kruising RD, volgende kruising LA (’t Vlot). Einde weg oversteken en LA, fietspad. Op rotonde RD, 1e RA (Annevillelaan). Alsmaar RD. Na viaduct over snelweg LA, stenen pad in met bord doodlopende weg (Annevillelaan). Pad door landgoed Anneville blijven volgen.

Einde LA, dan ri. KP38 – 84. Op KP84 RD, fietspad (Charlotte Cuypersdreef). Einde LA (Wolfslaardreef), einde LA (Valentijnlaan), 1e RA (Wolfslaardreef). Op kruising LA. Op kruising RD (Bavelselaan). Einde RA (Raadhuisstraat). Alsmaar RD; op kruising RD, volgende kruising ook RD, later LA ri. KP82 en LF9b (Ginnekenweg). 5e RA (van knooppuntenroute af) (Parkstraat). Op kruising RD. Einde RA (Wilhelminapark). 1e LA (Paul Windhausenweg). 1e LA, rood fietspad in (Cavaleriestraat). Einde RA, fietsstrook naast weg.