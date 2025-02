Filip: België heeft vol ongeduld gewacht op nieuwe regering

De Belgische koning Filip is blij dat België een nieuwe regering heeft. Volgens de vorst heeft het land daar “vol ongeduld” op gewacht, zei hij dinsdag tijdens de nieuwjaarsreceptie in het Koninklijk Paleis in Brussel. Wel betreurde Filip dat er in het Brussels Gewest nog geen regeerakkoord is. “Onze mooie hoofdstad – en ook die van Europa – moet een kruispunt blijven, geen doodlopende weg”, waarschuwde de koning.

Filip vindt dat Brussel geen “symbool” mag worden van stilstand. “In het verleden zijn de Brusselse verkozenen er altijd in geslaagd om tot overeenstemming te komen. Ik twijfel er niet aan dat dat ook nu zal lukken – in het belang van de inwoners van het Gewest en het imago van ons land.”

De koning waarschuwde verder voor het gespannen politieke klimaat. “De dreiging voor ons Europese continent, lange tijd een oase van vrede en welvaart, is nu reëel, zowel economisch als militair. De verdediging van ons grondgebied en onze manier van leven is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle lidstaten van de Europese Unie”, stelde hij. “Want veiligheid is de eerste voorwaarde om in vrijheid te kunnen leven. De versterking van de Europese defensie is een absolute prioriteit. België zal daarin zijn deel moeten bijdragen, ten overstaan van zijn Europese bondgenoten en de NAVO.”

Ook had Filip een boodschap voor de aanwezige politici. “Je overtuigingen verdedigen is de essentie van politiek. Maar in een pluralistisch systeem, dat stoelt op de vorming van coalities, is het zoeken naar compromissen even fundamenteel”, zo stelde de koning. “Het vertrouwen van de burgers in hun vertegenwoordigers hangt niet alleen af van het gevoerde beleid, maar ook van de manier waarop ze met elkaar omgaan. Meningsverschillen voeden het democratisch debat, op voorwaarde dat het geen steriele ruzies worden waarin iedereen hardnekkig bij zijn standpunt blijft. Ze moeten ook kunnen leiden tot een synthese en tot tastbare resultaten die voldoen aan de noden van de bevolking.”