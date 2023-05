Filip belt met vrijgelaten Belgische hulpverlener Vandecasteele

De Belgische koning Filip heeft vrijdagavond telefonisch contact gehad met de recent door Iran vrijgelaten Belgische hulpverlener Olivier Vandecasteele. Dat heeft het Belgische hof via Twitter bekendgemaakt.

Filip sprak Vandecasteele tijdens zijn terugreis naar België, aldus het Belgische hof. Het hof spreekt dank uit “aan allen die zich hebben ingezet om hem terug thuis te brengen”.

Vandecasteele werd begin dit jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 40 jaar en 74 zweepslagen. De 42-jarige Belg, die sinds 2015 actief was in Iran, kreeg die veroordeling voor onder meer spionage, geldsmokkel en witwassen.

Dat hij vrij is gekomen, is het resultaat van een gevangenenruil tussen Iran en België. Met de Belgen kwam Iran overeen dat het de Iraanse voor terrorisme veroordeelde Assadollah vrij kreeg. Assadi werd in 2021 tot twintig jaar cel veroordeeld voor betrokkenheid bij een verijdelde aanslag op een Iraanse oppositiegroep.