Filip belt vader van vrouw die omkwam bij Zwitserse cafébrand

Koning Filip van België heeft donderdag met de vader van de vrouw die omkwam bij de brand in een bar in het Zwitserse skioord Crans-Montana gesproken. De vorst belde hem om zijn medeleven en steun te betuigen, meldt het hof vrijdag.

De koning is volgens het hof in gedachten ook bij de twee Belgen die gewond zijn geraakt bij de brand, net als bij alle overige slachtoffers en hun naasten. In Zwitserland werd vrijdag een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan de slachtoffers.

In de nieuwjaarsnacht brak brand uit in café Le Constellation. Daarbij vielen veertig doden en meer dan honderd gewonden.