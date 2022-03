Filip bijgepraat over Oekraïne op hoofdkwartier Defensie

Koning Filip van België heeft dinsdagmiddag een bezoek gebracht aan het hoofdkwartier van Defensie in de wijk Evere in Brussel. De koning werd daar bijgepraat over de situatie in Oekraïne en ook over de leveringen die België doet om de bevolking van Oekraïne te beschermen.

Tijdens het bezoek aan de generale staf van het Belgische leger sprak Filip met de Belgische minister van Defensie Ludivine Dedonder en de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmes. Ook premier Alexander De Croo was bij het bezoek aanwezig.

Net als Nederland levert ook België wapenhulp aan het door Rusland aangevallen Oekraïne. Dit weekend werd bekend dat België ook troepenhulp richting Oost-Europa zal sturen. Deze week nog vertrekken 300 Belgische militairen naar Roemenië om daar deel uit te maken van de bescherming aan de oostflank van NAVO-grondgebied, aldus premier De Croo.