Filip blikt terug op eerste bezoek Vietnam: toen was ik nog knap

Koning Filip van België heeft dinsdag, tijdens zijn staatsbezoek aan Vietnam, teruggeblikt op zijn eerste keer in het land in 1994. “Toen was ik nog jong en knap”, zei Filip toen hij een foto van dat bezoek zag.

“U bent nog steeds jong”, reageerde de Vietnamese president Luong Cuong daarop, zo is te zien op beelden van de Belgische koningshuisverslaggever Wim Dehandschutter. “Weet u, 31 jaar geleden. Ik ben hier al vier keer geweest. Dit was mijn eerste keer. Ik heb uw land zien veranderen. Ongelofelijk!”, zei Filip daarna.

Filip is samen met zijn vrouw koningin Mathilde voor een driedaags staatsbezoek. Ze werden dinsdag ontvangen in de hoofdstad Hanoi. Ook gaat het koningspaar nog naar Hai Phong en Ho Chi Minh City.