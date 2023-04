Filip en Gabriël zien ‘historische’ lancering ruimtesonde

De Belgische koning Filip en zijn zoon prins Gabriël waren vrijdag alsnog getuige van de lancering van de Europese ruimtesonde Juice. De lancering zou eigenlijk donderdag al plaatsvinden, maar werd toen afgeblazen vanwege het gevaar van bliksem rond de ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana.

Het Belgische hof deelde voorafgaand aan de lancering al enkele beelden van Filip en Gabriël, die in spanning de tweede lanceerpoging afwachtten. Later volgden beelden van de geslaagde lancering. “Wat een historisch moment!”, stond in het bericht van het Belgische koningshuis.

De raket met aan boord Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) steeg om 14.14 uur Nederlandse tijd op. De Juice gaat naar Ganymedes, Callisto en Europa. Dat zijn drie van de ongeveer honderd manen van Jupiter. Hun oppervlak is een dikke korst ijs, met eronder mogelijk vloeibaar water. Als dat inderdaad zo is, zou daar misschien leven mogelijk kunnen zijn, of was daar vroeger wellicht leven mogelijk. Het is pas de derde missie ooit naar Jupiter, de grootste planeet in ons zonnestelsel.

In 2031 komt de sonde aan bij Jupiter voor het begin van het onderzoek, en in 2034 vliegt hij door naar de maan Ganymedes. Daar zal de missie ook eindigen. Als alle brandstof aan boord op is, moet de sonde daar in 2035 inslaan. Het is de eerste keer dat een satelliet rond een andere maan dan onze eigen maan gaat draaien.