Filip en Mathilde bedanken voor ‘warme wensen’ op trouwdag

Koning Filip en koningin Mathilde van België vieren zaterdag dat ze 22 jaar getrouwd zijn. Het koningspaar heeft op sociale media alvast bedankt voor alle “warme wensen”.

Het Belgische hof deelt daarnaast een nieuwe foto van het koppel. Op het portret, dat is gemaakt door Bas Bogaerts, staan de koning en koningin tegen elkaar aan en kijken ze glimlachend in elkaars ogen.

Filip vertelde in een interview vanwege hun 20-jarig jubileum twee jaar geleden dat hij nog altijd verliefd is op zijn vrouw. “Het is die kleine vlam die er altijd is. Je moet die af en toe aansteken en laten branden. Het klopt dat mensen en dingen veranderen. Maar voor die vlam heb ik haar gekozen. Het raakt me. Nog altijd”, vertelde hij toen aan de Franstalige omroep RTBF.

Filip en Mathilde gaven elkaar op 4 december in 1999 het jawoord. Ze hebben samen vier kinderen.