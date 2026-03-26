Filip en Mathilde besluiten Noors staatsbezoek op militaire basis

Op de laatste dag van het Belgische staatsbezoek aan Noorwegen hebben koning Filip en koningin Mathilde een demonstratie bijgewoond van een luchtverdedigingssysteem. De Noorse kroonprins Haakon vergezelde het paar.

De demonstratie op de militaire basis van Sola, in het zuiden van Noorwegen, vormde het slotstuk van het driedaagse bezoek. Filip en Mathilde maakten daar kennis met het systeem, dat binnenkort door het Belgische leger wordt aangeschaft. De eerste exemplaren moeten binnen enkele jaren arriveren. België beschikt sinds de jaren negentig niet meer over een luchtverdedigingssysteem.

Op de militaire basis nam het koningspaar ook een kijkje in een zogeheten AW101-helikopter, die gebruikt wordt bij reddingsoperaties op zee.