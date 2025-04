Filip en Mathilde bezoeken bakkerijschool in Ho Chi Minh-stad

Koning Filip en koningin Mathilde van België hebben hun driedaagse staatsbezoek aan Vietnam donderdag afgesloten met een feestelijke receptie in Ho Chi Minh-stad. Met de receptie bedankten zij de betrokkenen voor hun gastvrijheid.

Eerder op de dag bezocht het koningspaar onder meer een bakkerijopleiding van een Belgische multinational. Aan de opleiding in de metropool in het zuiden van Vietnam volgen momenteel zo’n vijftig jonge Vietnamezen uit kwetsbare gemeenschappen in de regio een opleiding tot bakker en banketbakker. Sommigen van hen krijgen dankzij beurzen ook de kans om verder te studeren in het buitenland, waaronder in België, meldt het Belgische hof.

In de middag bezocht het koningspaar ook de Vinh Nghiempagode, een boeddhistische tempel in traditionele Vietnamese stijl. Aansluitend woonden ze een lunch bij met onder meer vertegenwoordigers van de Verenigde Naties.

De koning en koningin bezochten ook het War Remnants Museum. Ze hoorden er meer over Agent Orange, een chemisch gewasbeschermings- en ontbladeringsmiddel dat tijdens de Vietnamoorlog van 1961 tot 1971 door het Amerikaanse leger werd gebruikt. De gevolgen ervan zijn tot op heden merkbaar. Kilometers natuur zijn besmet en een miljoen Vietnamezen heeft ernstige gezondheidsproblemen. Het koningspaar sprak met slachtoffers van het middel.