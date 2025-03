Filip en Mathilde bezoeken circusschool en krijgen goochelles

Koning Filip en Mathilde van België hebben dinsdagochtend Mechelen bezocht in het kader van de Week van de Vrijwilliger. Het koningspaar bezocht onder meer een circusschool. Mechelen is de eerste stad in België die zich Europese Vrijwilligershoofstad mag noemen.

Het koningspaar werd ontvangen door onder anderen de Mechelse burgemeester Bart Somers. Aansluitend bezochten zij armoedevereniging De Lage Drempel, een ontmoetingsplek waar mensen in armoede, bezoekers en vrijwilligers elkaar treffen. De vereniging organiseert activiteiten als kooklessen en theaterbezoeken.

Vervolgens bezochten Filip en Mathilde de circusschool Circolito. “Ik kan wel wat circus, want ook ik moet vaak jongleren op hoog niveau”, grapte de koning volgens persbureau Belga. Kinderen van 4 jaar tot volwassenen van 75 jaar volgen circuslessen bij Circolito. Een meisje van veertien maakte een salto over Filip heen terwijl hij op een stoel zat.

Het koningspaar nam zelf nog deel aan een goochelles, met wisselend succes. “Jullie kunnen dit veel beter dan wij”, aldus Mathilde.

De Week van de Vrijwilliger duurt nog tot en met zondag.