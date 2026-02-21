Filip en Mathilde bezoeken met dochter Eléonore olympisch dorp

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde hebben zaterdag een bezoek gebracht aan het olympisch dorp. Het koningspaar, dat vrijdag al Belgische sporters aanmoedigde bij de Olympische Winterspelen in Milaan, werd daarbij vergezeld door hun jongste dochter prinses Eléonore.

Tijdens het bezoek spraken de Belgische royals met een aantal van hun landgenoten die meedoen aan de Spelen. Op beelden die het hof deelde, is te zien dat Mathilde en Eléonore een bronzen medaille mochten vasthouden. Het Belgische koningspaar poseerde ook voor een familiefoto bij de olympische ringen. Het bezoek kreeg nog een klein sportief tintje toen Filip en zijn dochter gingen tafeltennissen.

Filip, Mathilde en Eléonore zaten vrijdag op de tribune bij verschillende schaatswedstrijden.