Filip en Mathilde bezoeken telescoop in aanbouw in woestijn

Koning Filip en koningin Mathilde van België hebben een bezoek gebracht aan de Extremely Large Telescope, een grote telescoop in aanbouw, in de Atacamawoestijn in Chili. Het gebouw ligt op een hoogte van ruim drieduizend meter.

De telescoop moet in 2029 de eerste waarnemingen doen, schrijft persbureau Belga. De telescoop is een ontwerp van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO), waarvan België lid is.

Het koningspaar bracht in de Atacamawoestijn ook een bezoek aan vier kleinere telescopen, die worden beheerd door de Universiteit van Luik. Het doel van de telescopen is het opsporen van rotsachtige planeten.

Filip en Mathilde zijn voor een meerdaags staatsbezoek in Chili. De eerste dagen brachten zij door in de Chileense hoofdstad Santiago. Inmiddels is het paar in Antofagasta. Het koningspaar vliegt vrijdag terug naar België.