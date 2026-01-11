Filip en Mathilde bij eredienst 800-jarig bestaan kathedraal

Koning Filip en koningin Mathilde hebben zondag een eredienst, een pontificale mis, bijgewoond in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in Brussel. Dat deed het Belgische koningspaar omdat de kerk dit jaar 800 jaar bestaat. Op Instagram deelt het koningspaar beelden van de mis.

Op de beelden is onder meer te zien hoe het koningspaar aankomt bij de kathedraal. Ook worden beelden van de mis gedeeld, die wordt voorgegaan door kardinaal Pietro Parolin en bijgestaan door onder anderen aartsbisschop Luc Terlinden. Het Belgische hof noemt de kathedraal “een parel van het Brusselse erfgoed”.

Naast de eredienst worden ook andere activiteiten georganiseerd in de kathedraal. Zo worden er tot zaterdag 21 maart geluids- en lichtshows gegeven.