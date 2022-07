Filip en Mathilde bij herdenking overstromingen in België

Koning Filip en koningin Mathilde herdenken volgende week donderdag de grootschalige overstromingen in België van afgelopen zomer. Het is op die dag precies een jaar geleden dat met name de provincies Luik, Luxemburg en Namen werden getroffen door noodweer en de daarop volgende overstromingen. Die kostten aan tientallen mensen het leven.

Filip en Mathilde bezoeken donderdag eerst de stad Limbourg in het oosten van de provincie Luik. Daar ontmoeten zij de plaatselijke autoriteiten, winkeliers, hulpdiensten en de getroffen bevolking. Later op de dag wonen ze een officiële herdenking bij van het Waalse Gewest in Chênée voor de slachtoffers van de overstromingen. Na afloop van de plechtigheid, waar onder anderen premier Alexander De Croo zal spreken, zullen de koning en koningin praten met familieleden van de overledenen.

Na de overstromingen vorig jaar bezochten Filip en zijn vrouw meerdere malen getroffen gebieden. Ook stond de koning in zijn jaarlijkse kersttoespraak stil bij de ramp.