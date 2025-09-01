Filip en Mathilde brengen bezoek aan Zwitserland

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde reizen deze week naar Zwitserland. Het koningspaar is daar donderdag en vrijdag voor de informele top van staatshoofden van Duitstalige landen, heeft het Belgische hof in een persmededeling laten weten. Het Duits is naast Nederlands en Frans een van de drie officiële talen van België.

De informele bijeenkomsten vinden sinds 2004 jaarlijks plaats in een van de zes deelnemende landen. Ook de staatshoofden van Liechtenstein, Luxemburg, Duitsland en Oostenrijk zijn aanwezig. Volgens het Belgische hof bespreken ze verschillende actuele vraagstukken en bezoeken ze Sankt Gallen.

Vorig jaar vond de Duitstalige top plaats in Luxemburg. Groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa traden toen op als gastheer en gastvrouw.