Filip en Mathilde brengen werkbezoek aan Europese Commissie

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde hebben woensdag een werkbezoek gebracht aan de Europese Commissie in Brussel. Zij waren daar op uitnodiging van voorzitter Ursula von der Leyen, die het koningspaar ook ontving in het Berlaymontgebouw. Filip en Mathilde brachten het bezoek in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

Na de ontvangst van het koningspaar, hield koning Filip een toespraak voor het college van commissarissen. Hierin blikte hij vooruit op de aanstaande Europese verkiezingen in juni. Volgens Filip zijn het de grootste en meest diverse verkiezingen ter wereld. De koning benadrukte hierbij het belang van de Europese Commissie die optreedt tegen “bedreigingen als desinformatie en buitenlandse inmenging”.

Met het bezoek aan de commissie heeft Filip dit jaar alle drie de grote instellingen van de Europese Unie ontmoet. In april bezocht hij het Europees Parlement en ontving hij de voltallige Europese Raad op het paleis in Brussel.