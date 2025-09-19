Filip en Mathilde danken werknemers na afronding paleisrenovatie

Koning Filip en koningin Mathilde hebben de mensen bedankt die de afgelopen twee jaar hebben gewerkt aan de renovatie van het Koninklijk Paleis. Het Belgische koningspaar nam donderdag de tijd om 130 werknemers van de verantwoordelijke organisaties te ontmoeten en de hand te schudden, meldt het Belgische hof vrijdag. Het paar poseerde met alle medewerkers voor een foto op het bordes.

Bij de renovatie, die eind juni klaar was, werden onder meer zevenhonderd ramen vervangen en 18.000 vierkante meter gevel gereinigd. Ook zijn 420 balustrades, zestien standbeelden en zeven stenen trappen opgeknapt. Daarnaast zijn de tuinmuren en omheiningen aangepakt. De renovatie kostte volgens de Belgische krant Het Nieuwsblad 6 miljoen euro.