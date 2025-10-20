Filip en Mathilde dineren met Italiaanse president Mattarella

Koning Filip en koningin Mathilde hebben maandagavond gedineerd met de Italiaanse president Sergio Mattarella en zijn dochter Laura. De 84-jarige president is deze week in België voor een driedaags staatsbezoek.

Het staatsbanket werd gehouden op het Kasteel van Laken, waar het Belgische koningspaar woont. Op beelden is te zien dat Filip en Mathilde het Italiaanse ordelint dragen en met hun gasten poseren voor de aanwezige journalisten. Ook prinses Astrid, de zus van koning Filip, en haar echtgenoot prins Lorenz schoven aan tijdens het diner.

Het staatsbanket begon met de toespraken van beide staatshoofden. Koning Filip haalde in zijn speech “de hechte vriendschap” en “ontelbare banden” tussen België en Italië aan. Ook benadrukte de koning, die half Italiaans is omdat zijn moeder koningin Paola er vandaan komt, zijn eigen verbondenheid met het land. “Zoals u weet, heb ik een persoonlijke en familiale band met uw land. Het ligt me nauw aan het hart”, sprak Filip zijn eregast toe. Na de toespraak werd een toost uitgebracht.

Het staatsbezoek ging maandagochtend van start met een welkomstceremonie op het koninklijk paleis in Brussel. De komende dagen zal het Belgische koningspaar president Mattarella meenemen naar locaties in onder meer Brugge en Charleroi. Naast het onderstrepen van de diplomatieke banden staan ook onderwerpen als ruimtevaart en innovatie centraal.