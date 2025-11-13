Filip en Mathilde dineren met jonge gevangenismedewerkers

Koning Filip en koningin Mathilde van België hebben woensdagavond gedineerd met jonge mensen die werken in het gevangeniswezen, deelde het Belgische hof op sociale media.

De 32 jonge medewerkers uit het gevangeniswezen kwamen langs op het Kasteel van Laken. Het Belgische koningspaar hoorde van hen over hun uitdagingen, ervaringen en verwachtingen, aldus het hof.

Filip en Mathilde nodigen wel vaker mensen uit een bepaalde beroepsgroep uit voor een diner op het paleis. Zo kreeg het koningspaar in maart een groep huisartsen op bezoek.