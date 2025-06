Filip en Mathilde door vliegtuigproblemen later terug naar België

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde keren later dan gepland terug van het staatsbezoek aan Chili. Het koningspaar zou donderdag al terugvliegen, maar de vlucht werd door technische problemen uitgesteld.

Het Laatste Nieuws schrijft dat een band van het vliegtuig schade had opgelopen. Filip, Mathilde en de rest van de delegatie zaten al in het vliegtuig. Het is nog onduidelijk wanneer de terugvlucht is.

Het koningspaar had op de heenreis ook problemen met het vliegtuig. Door technische problemen werd het vertrek met een dag uitgesteld. Daardoor duurde het staatsbezoek uiteindelijk ook een dag korter.