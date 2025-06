Filip en Mathilde gearriveerd in Chili voor staatsbezoek

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde zijn gearriveerd in Chili, waar zij een meerdaags staatsbezoek brengen. Dat is te zien op beelden die de Belgische koningshuisverslaggever Wim Dehandschutter deelt via X.

Het koningspaar is met 24 uur vertraging aangekomen in het Latijns-Amerikaanse land. Zij zouden eigenlijk zondag al het vliegtuig nemen, maar dat ging niet door een technisch probleem met het regeringsvliegtuig. Daarom vertrokken zij pas maandagochtend om 09.00 uur. Door de vertraging is het programma van het staatsbezoek met een dag ingekort.

Op de beelden die Dehandschutter deelt, is te zien dat Filip en Mathilde op het vliegveld van Santiago lopen. Daar schudden zij enkele mensen de hand. Het koningspaar vliegt vrijdag weer terug naar België.