Filip en Mathilde geland in Democratische Republiek Congo

Koning Filip en koningin Mathilde zijn dinsdag geland in de Democratische Republiek Congo. Het bezoek van het Belgisch koningspaar aan het Afrikaanse land wordt door premier Alexander De Croo, die met hen meegereisd is, “historisch” genoemd.

De Belgische gasten werden onder anderen door de Congolese president Félix Tshisekedi en zijn vrouw verwelkomd op het vliegveld van de hoofdstad Kinshasa. Op de landingsbaan was een rode loper uitgerold waarop de koning en zijn gezelschap werden ontvangen. “Het is een historisch moment”, zei premier De Croo bij aankomst over het Belgische bezoek aan de Democratische Republiek Congo.

De reis staat in het teken van de zestigste verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid, die in 2020 gevierd werd. Vanwege corona kon het bezoek toen echter niet doorgaan. Filip bood twee jaar geleden al wel zijn excuses aan voor de wandaden van koning Leopold II. Die zaaide eind negentiende eeuw dood en verderf in de destijds Belgische kolonie Congo, die hij als zijn privébezit zag. Volgens historici was hij verantwoordelijk voor de dood van miljoenen Congolezen.

Maandag zei een woordvoerder van de Democratische Republiek Congo al dat het land samen met België zou beginnen aan “een nieuwe samenwerking”. “We vergeten het verleden niet, maar we kijken wel naar de toekomst.” Ook de Belgische premier kijkt uit naar wat er nog komen gaat en zei dinsdag dat hij graag de kans benut om de banden met het Afrikaanse land aan te halen.