Filip en Mathilde herdenken mijnramp met Italiaanse president

Koning Filip en koningin Mathilde hebben dinsdag met de Italiaanse president en zijn dochter Laura stilgestaan bij de mijnramp uit 1956. Het gezelschap herdacht de 262 mijnwerkers die destijds omkwamen.

De herdenking vond plaats bij de voormalige kolenmijn Bois du Cazier in Marcinelle, vlakbij Charleroi. Na een brand kwamen daar honderden mijnwerkers om het leven, onder wie veel Italiaanse arbeidsmigranten. Het ongeluk ging de boeken in als de grootste mijnramp uit de Belgische geschiedenis. Na de herdenking bezochten het Belgische koningspaar en hun gasten het museum, waar onder meer het gastenboek werd getekend. Ook sprak het viertal met mijnwerkers.

Later op de dag reisde het gezelschap door naar Écaussinnes voor een werklunch over het thema ruimtevaart. In de avond biedt president Mattarella de Belgische koning en koningin een concert aan in de Koninklijke Muntschouwburg in Brussel.

De Italiaanse president is deze week voor een driedaags staatsbezoek in België. Het bezoek is bedoeld om de hechte banden tussen de landen te benadrukken.