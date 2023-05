Filip en Mathilde houden tuinfeest voor tienjarig koningschap

Koning Filip en koningin Mathilde hebben zaterdag zeshonderd Belgen uit het hele land uitgenodigd om samen het tienjarig koningschap te vieren. Het feestje vond plaats in de tuin van het Kasteel van Laken.

De bezoekers maakten een wandeling langs een expositie met foto’s in de hal en mochten ook even in de Koninklijke Serres kijken. Hier waren een aantal voorstellingen, variërend van klassieke muziek tot dans, acrobatie, zang en zelfs magie. De dag werd afgesloten met een feestelijke receptie. Ook de kinderen van het koningspaar waren aanwezig.

Op Instagram deelde het hof een kijkje achter de schermen van de voorbereidingen op het tuinfeest. Te zien is onder meer hoe het strijkorkest zich klaarmaakte en nog even oefende voor het grote optreden. Ook in de keuken werd druk gewerkt, onder meer aan een taart met daarop het cijfer 10.