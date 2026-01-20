Filip en Mathilde in Davos voor World Economic Forum

Koning Filip en koningin Mathilde zijn in Zwitserland voor het jaarlijkse World Economic Forum (WEF) in Davos. Het Belgische koningspaar arriveerde dinsdag en blijft daar tot donderdag. Het thema dit jaar is ‘A Spirit of Dialogue’.

Het Belgische hof deelt op sociale media dat de koning en koningin verschillende “bilaterale ontmoetingen” hebben. Belgische media schrijven dat Filip onder meer aanwezig zal zijn bij een gesprek van premier Bart De Wever en NAVO-baas Mark Rutte met de Amerikaanse president Donald Trump.

De jaarlijkse topconferentie in Davos duurt tot en met vrijdag. Het Nederlandse koningspaar is niet in Davos aanwezig.