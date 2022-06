Filip en Mathilde leren over kleurrijke kleding, ebola en kunst

Het Belgisch koningspaar heeft donderdag in Congo onder meer een bezoek gebracht aan een markt waar een ontmoeting met handelaren van zogenoemde pagnes was. Op Twitter deelt het hof foto’s van de ontmoeting en de bezoeken die Filip en Mathilde erna hadden.

Pagnes zijn lichte kleren die gemaakt zijn van rechthoekige, gekleurde stoffen. De kleding wordt voornamelijk rond de heupen gedrapeerd, aldus het hof, en verhandeld op de markt. Door handelaren in pagnes werden Filip en Mathilde rondgeleid over de markt en verteld over de kleurrijke kleren.

Na het bezoek aan de markt ging het koningspaar door naar het Nationaal Instituut voor Biomedisch Onderzoek. Dit is het toonaangevende centrum in Congo voor de preventie, diagnose en behandeling van overdraagbare ziekten. Hier spraken Filip en Mathilde met twee van de mede-ontdekkers van het ebolavirus.

Vervolgens ontmoetten de koning en koningin op de Academie van Schone Kunsten activisten die opkomen voor de rechten van de vrouw en de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ook spraken de Filip en Mathilde met jonge artiesten over hun opleiding aan de kunstacademie.