Filip en Mathilde met vertraging vertrokken naar Chili

Koning Filip en koningin Mathilde van België zijn maandagochtend vertrokken naar Chili voor een staatsbezoek. Het koningspaar zou eigenlijk zondag al vertrekken, maar dat lukte niet door een technisch probleem met het regeringsvliegtuig.

Wat het probleem is, is niet bekendgemaakt. De Belgische koningshuisverslaggever Wim Dehandschutter deelde maandag op sociale media beelden van Filip en Mathilde, van vlak voor zij het vliegtuig instappen. Daarop is te zien dat zij nog een moment nemen om naar het aanwezige publiek te zwaaien.

Doordat het koningspaar later vertrekt, is het programma van het staatsbezoek met een dag ingekort. Het bezoek aan Chili is het eerste Belgische staatsbezoek aan Latijns-Amerika in zestig jaar.