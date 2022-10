Filip en Mathilde ontvangen Belgische medaillewinnaars op kasteel

Koning Filip en koningin Mathilde van België hebben donderdag Belgische atleten ontvangen die dit jaar een topprestatie hebben geleverd. De ontmoeting vond plaats op het Kasteel van Laken.

De atleten die donderdag bij het koningspaar op bezoek mochten, hebben allemaal een medaille gewonnen op een Europees- of wereldkampioenschap of in een olympische of paralympische discipline. Ook sporters die op de Wereldspelen van Birmingham een medaille wonnen, mochten bij Filip en Mathilde op bezoek.

Het is traditie dat het Belgisch koningspaar jaarlijks topsporters ontvangen. Bij foto’s van het bezoek op sociale media blikken Filip en Mathilde terug op een succesvol Belgisch sportjaar. “Bedankt voor de mooie en spannende momenten en voor het verdedigen van de Belgische driekleur in de sport!”