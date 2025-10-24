Filip en Mathilde ontvangen Luxemburgs groothertogelijk paar

Koning Filip en koningin Mathilde hebben vrijdag de nieuwe groothertog Guillaume en groothertogin Stéphanie van Luxemburg ontvangen op het Paleizenplein in Brussel, meldt persbureau Belga. Het is de eerste buitenlandse reis voor de groothertog en de groothertogin.

Bij aankomst werden de nationale volksliederen van beide landen gespeeld en vond er een kort fotomoment plaats. In het koninklijk paleis ondertekenden de groothertog en de groothertogin het gastenboek. Het is drie weken geleden dat de troonwisseling plaatsvond en Guillaume de Luxemburgse troon besteeg, nadat zijn vader groothertog Henri afstand had gedaan van het ambt.

Filip en Mathilde waren samen met hun oudste dochter prinses Elisabeth getuige van de troonsbestijging van Guillaume. Ook koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia waren erbij.