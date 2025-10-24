Filip en Mathilde op audiëntie bij paus Leo

Paus Leo krijgt komende week nog meer koninklijk bezoek. Maandag gaan de Belgische koning Filip en koningin Mathilde op privé-audiëntie bij de kerkvorst, maakte het Belgische hof bekend.

Mathilde is zondag al aanwezig bij een evenement in Rome, valt te lezen op de website van het Belgische koningshuis. Zij neemt deel aan de openingsceremonie van Daring Peace, een internationale ontmoeting voor de vrede.

De paus ontmoette eerder deze week al de Britse koning Charles en koningin Camilla. Het Britse koningspaar was in Vaticaanstad voor een staatsbezoek.