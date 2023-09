Filip en Mathilde op privé-audiëntie bij de paus

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde zijn donderdag uitgenodigd voor een privé-audiëntie met paus Franciscus. Dat heeft het koninklijk paleis in een persmededeling laten weten.

Het is een tijd geleden sinds het Belgische koningspaar een privé-ontmoeting had met de paus. De laatste keer was dat in 2015. Toen liep koningin Mathilde overigens op krukken omdat ze zich had geblesseerd tijdens de skivakantie.

Filip en Mathilde zijn dit jaar wel in Vaticaanstad geweest. Zij waren toen aanwezig bij de uitvaart van de overleden emeritus paus Benedictus XVI.