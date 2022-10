Filip en Mathilde op provinciebezoek in Waals-Brabant

Koning Filip en koningin Mathilde hebben woensdag een provinciebezoek gebracht aan Waals-Brabant. Het Belgische koningspaar ging als eerste langs bij het farmaceutische bedrijf GSK in Rixensart, ten zuidoosten van Brussel.

GSK is gespecialiseerd in het onderzoek, de ontwikkeling en productie van innovatieve vaccins. Filip en Mathilde ontmoetten in het pand werknemers en bezochten de productiefaciliteit van het vaccin tegen malaria.

Vervolgens ging het koningspaar naar het opvangcentrum van Fedasil waar met name minderjarige meisjes die zwanger zijn geraakt of al jonge kinderen hebben en geen begeleiding van familie of vrienden hebben, worden opgevangen. Filip en Mathilde spraken hier met bewoners, werknemers en vrijwilligers.

Traditiegetrouw werd het bezoek in het stadhuis in Braine-l’Alleud afgesloten met een gesprek met de plaatselijke bevolking. Op de Grote Markt Boudewijn I stonden veel Belgen met vlaggetjes te zwaaien en te wachten om een glimp van het koningspaar op te vangen.