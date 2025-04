Filip en Mathilde terug naar België na staatsbezoek Vietnam

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde zijn vrijdag op het vliegtuig terug naar België gestapt. Dat is te zien op beelden die de Belgische koningshuisverslaggever Wim Dehandschutter deelt op X. Het koningspaar was in Vietnam voor een driedaags staatsbezoek.

Voordat Filip en Mathilde het vliegtuig instapten, draaiden zij zich nog even om om naar het aanwezige publiek te zwaaien. Het paar nam het vliegtuig op de luchthaven van Ho Chi Minh-stad.

Daar sloot het koningspaar hun staatsbezoek donderdag af met een feestelijke receptie. Dinsdag begon het bezoek van Filip en Mathilde in Hanoi, de hoofdstad van Vietnam. Ook bezochten zij nog Hai Phong.