Filip en Mathilde trots op bronzen medaille judoka Matthias Casse

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde zijn “trots” op judoka Matthias Casse. Dat meldt het koningspaar via sociale media nadat Casse een bronzen medaille had gewonnen op het Europees kampioenschap judo.

Casse won die medaille in de klasse tot 81 kilo. “Proficiat aan Matthias Casse die de bronzen medaille won op het Europees kampioenschap judo in de klasse tot 81kg! Zo trots!”, aldus Filip en Mathilde in het bericht. Daarbij deelt het paar twee foto’s van de judoka.

Het Europees kampioenschap judo werd gehouden van dinsdag tot en met zondag. Voor Nederland waren er drie bronzen medailles. Die werden gewonnen door Joanne van Lieshout, Naomi van Krevel en Simeon Catharina.