Filip en Mathilde welkom geheten door Vietnamese president

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde zijn dinsdag officieel welkom geheten in Vietnam, door president Luong Cuong. Het koningspaar is in Vietnam voor een driedaags staatsbezoek.

Filip en Mathilde werden ontvangen bij het presidentiële paleis in Hanoi, de hoofdstad van Vietnam. Daarbij was ook Nguyen Thi Minh Nguyet, de vrouw van Cuong, aanwezig. Bij de welkomstceremonie legden Filip en Mathilde een krans bij een herdenkingsmonument.

Tijdens hun driedaagse bezoek gaan Filip en Mathilde ook nog naar Hai Phong en Ho Chi Minh City. Het bezoek staat in het teken van vijftig jaar diplomatieke betrekkingen tussen België en Vietnam.