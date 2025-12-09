Filip geeft turnster Nina Derwael hoge Belgische onderscheiding

Koning Filip heeft dinsdag de voormalige Belgische topturnster Nina Derwael de onderscheiding van Grootofficier in de Leopoldsorde overhandigd. De turnster noemde de onderscheiding een erkenning voor wat zij heeft betekend voor België.

Volgens Belga verliep het onderhoud met de koning ontspannen. “Het was een heel vlot gesprek over mijn carrière, stressbestendigheid en zelfs over zijn kinderen”, aldus Derwael. “Heel casual eigenlijk.”

De pas 25-jarige Derwael, die in 2021 olympisch kampioene werd op het onderdeel brug met ongelijke leggers, maakte dit jaar een einde aan haar topsportcarrière. Verschillende andere Belgische sporters gingen de turnster voor. Zo kregen onder anderen tennisster Justine Henin, atlete Nafissatou Thiam en motorcrosser Stefan Everts de onderscheiding van Grootofficier in de Leopoldsorde.