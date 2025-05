Filip herdenkt brandweerman die overleed bij brand in gevangenis

Koning Filip van België staat stil bij de brandweerman die overleed bij een brand in de gevangenis in het dorp Lantin. De monarch heeft telefonisch contact gehad met de brandweercommandant van Luik na de dodelijke brand in de gevangenis. Nog eens drie anderen raakten gewond.

“Onze gedachten gaan uit naar de familie en naasten van de overleden brandweerman en zijn gewonde collega’s”, aldus het Belgische hof namens Filip in een bericht op X. “Wij betuigen onze steun aan de brandweer van Luik en het personeel van de gevangenis van Lantin die op elk moment de veiligheid van de gedetineerden hebben gegarandeerd.”

Het vuur ontstond donderdagmiddag in de centrale wasruimte. Het personeel en de gedetineerden werden daarna in veiligheid gebracht.