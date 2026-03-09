Filip in crisiscentrum geïnformeerd over gestrande Belgen

Koning Filip is maandagmiddag in het crisiscentrum van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken in Brussel geïnformeerd over de repatriëring van ruim vijfhonderd Belgen die door de oorlog in het Midden-Oosten vastzitten in de regio.

Volgens persbureau Belga duurde het bezoek van de koning een uurtje. Eerst kreeg hij een korte briefing over de situatie in het Midden-Oosten. Op beelden van het hof is te zien hoe Filip voor een groot bord uitleg kreeg over het aantal Belgen en overige Europeanen dat per vlucht vanuit Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten terugvliegt. Verder sprak de koning met enkele medewerkers van het crisisteam en kreeg hij tot slot nog een update over de geopolitieke ontwikkeling in de regio.

Filip werd tijdens zijn bezoek vergezeld door Maxime Prévot, de minister van Buitenlandse Zaken. Hij bedankte de koning volgens Belga voor het feit dat hij een oproep deed aan de emir van de Verenigde Arabische Emiraten, waardoor België repatriëringsvluchten kon organiseren vanuit Dubai en gestrande landgenoten geen lange busreis naar Oman hoefden te maken.