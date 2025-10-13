Filip inspecteert eerste nieuwe Belgische F-35’s na landing

Koning Filip heeft maandag op de luchtmachtbasis van Florennes de eerste drie Belgische F-35’s zien landen. De nieuwe gevechtsvliegtuigen vervangen de verouderde F-16’s, die volgens persbureau Belga al ruim veertig jaar in dienst zijn.

Aanvankelijk waren vier toestellen uit Fort Worth in Texas vertrokken op weg naar België, maar eentje is na een tussenstop in de Azoren uit voorzorg aan de grond gebleven. Volgens het Belgische ministerie van Defensie was dit vanwege “technische onzekerheid over de vliegvaardigheid” van het toestel.

Tijdens zijn bezoek sprak de koning ook met verschillende Belgische industriëlen die hebben bijgedragen aan het F-35-programma in België. Filip, die zelf is opgeleid als gevechtspiloot, inspecteerde de vliegtuigen en nam ook plaats in een van de toestellen.