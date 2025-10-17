Filip leidt Brusselse schoolkinderen rond in paleistuinen

Leerlingen van twee Brusselse basisscholen hebben vrijdag een wandeling gemaakt door de paleistuinen van het Koninklijk Domein van Laken. Tot hun verrassing liep koning Filip even met ze mee, is te zien op foto’s die het hof vrijgaf.

Scholen in Brussel worden twee keer per jaar uitgenodigd voor een wandeling in de koninklijke tuinen. “Samen met een gids ontdekken de leerlingen de fauna en flora in het wildere, bosrijke deel van het domein. Vandaag was het de beurt aan de leerlingen van basisschool Congrès Dachsbeck en de Hoofdstedelijke Basisschool De Droomboom. Ook de koning wandelde even mee!”, meldt het paleis.

Op de beelden is te zien dat Filip, in vrijetijdskleding, met de verschillende klassen poseert voor een foto.