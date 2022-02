Filip ontvangt 19-jarige pilote die 50 landen doorkruiste

De Belgische koning heeft dinsdag Zara Rutherford ontvangen, een pas 19 jaar oude pilote die in haar eentje de wereld over is gevlogen. De koning laat via sociale media weten ongelooflijk trots op haar te zijn.

De vliegenierster maakte een solovlucht rond de wereld waarbij ze in 155 dagen 50 landen doorkruiste. Rutherford is daarmee de jongste vrouw die dit ooit gedaan heeft.

Rutherford hoopt dat ze met haar prestatie ook andere meisjes wereldwijd inspireert om met luchtvaart, wetenschap en technologie bezig te gaan.