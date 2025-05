Filip prijst moed van soldaten bij herdenking bevrijding Pilsen

De Belgische koning Filip heeft dinsdag in Tsjechië deelgenomen aan een herdenking voor de bevrijding van de stad Pilsen. Het is precies tachtig jaar geleden dat een Belgisch bataljon meehielp aan het verdrijven van nazitroepen uit de stad.

In een toespraak stond de vorst stil bij de soldaten die aan de bevrijding hebben bijgedragen. “De immense moed van deze Amerikaanse, Belgische en Tsjechische soldaten zal nooit worden vergeten”, sprak Filip. Het was de eerste keer dat een Belgisch en een Tsjechisch staatshoofd in Pilsen samen aanwezig waren op de herdenking van de bevrijding. Filip onthulde samen met president Petr Pavel een herdenkingsplaquette.

De Nederlandse koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen volgende maand een staatsbezoek aan Tsjechië. Het is de eerste keer dat Willem-Alexander en Máxima samen naar het land gaan.