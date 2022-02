Filip roemt ‘historisch’ schaatsgoud Bart Swings

Koning Filip van België is trots op de gouden medaille die schaatser Bart Swings zaterdag won op de massastart in Beijing. De plak is de eerste individuele gouden medaille ooit voor de Belgen op de Olympische Winterspelen.

“Historisch goud voor Bart Swings in de massastart”, schrijft het hof namens Filip op sociale media. “Wat een grandioze prestatie!”

Het laatste Belgische goud op de winterse versie van de Olympische Spelen was 74 jaar geleden behaald door de kunstschaatsers Micheline Lannoy en Pierre Baugniet in Sankt Moritz in het paarrijden. Met het brons van shorttrackster Hanne Desmet op de 1000 meter veroverden de Belgen in Beijing twee medailles. Ook dat was voor het laatst gebeurd in 1948.

Voor Swings is het zijn tweede medaille op de massastart. Op het onderdeel pakte hij vier jaar geleden in Pyeongchang al zilver.