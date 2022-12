Filip spreekt kersttoespraak weer staand uit

Koning Filip heeft de opnames van zijn kersttoespraak dit jaar anders aangepakt. De Belgische vorst is nu voordat hij aan zijn boodschap begint, eerst lopend door het paleis te zien.

In de eerste twintig seconden wordt Filip gefilmd terwijl hij naar zijn kantoor wandelt. Daar aangekomen blijft de koning staan terwijl hij aan zijn toespraak begint. In voorgaande jaren bracht Filip zijn boodschap vaak zittend voor de haard. In 2015 en 2016 sprak de vorst zijn rede ook staand uit.

Traditiegetrouw heeft de koning weer drie versies opgenomen. Naast een Nederlandse versie is er ook een toespraak in het Frans en het Duits.

Filip spreekt in zijn rede een boodschap van hoop uit, ondanks de vele crises. “Er zijn goede redenen om in de toekomst te geloven”, zo sprak hij.