Filip spreekt luisteraars van Duitstalige omroep BRF toe

De Belgische koning Filip heeft dinsdag luisteraars van de Duitstalige omroep Belgischer Rundfunk verrast. De koning dook tijdens een bezoek ter ere van het 80-jarig bestaan van de BRF de studio in en richtte zich live tot de luisteraars.

“Goedendag allemaal. Ik wil graag zeggen hoe blij de koningin en ik zijn om hier in Eupen de 80e verjaardag te vieren”, zei Filip onder meer. BRF-directeur Alain Kniebs reageerde verheugd. “Het is waarschijnlijk een primeur dat de koning live op de radio te horen is”, aldus Kniebs.

De koning dook ook nog even de tv-studio in om een video op te nemen, waarbij hij voorlas van de autocue. “Goedendag dames en heren. Welkom bij Blickpunkt, met het laatste nieuws uit Oost-België en daarbuiten”, zegt de Belgische koning in de video die BRF op Instagram deelt.

Tijdens het bezoek kregen Filip en zijn vrouw koningin Mathilde ook uitleg over de geschiedenis van de omroep, het publiek en de zenders. Naar aanleiding van het jubileum worden verschillende evenementen georganiseerd, waaronder een tentoonstelling, concerten en een bezoekersdag.