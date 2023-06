Filip stelt bezoek aan Gent uit na ziekenhuisopname vader Albert

Koning Filip heeft een bezoek aan de Universiteit Gent dat voor dinsdag op de agenda stond uitgesteld. Dat meldde de universiteit een paar uur voor aanvang van dat bezoek. Eerder op de ochtend werd bekend dat zijn vader koning Albert is opgenomen in het ziekenhuis.

Filip zou op de universiteit praten met een groep studenten over onderwerpen als milieu en duurzaamheid, mentaal welzijn en economie. Het bezoek aan de UGent wordt op een later te bepalen datum ingehaald.

De 89-jarige koning Albert werd dinsdagochtend onwel. Hij vertoonde uitdrogingsverschijnselen en werd daarom uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis. Hij is bij bewustzijn en wordt onderzocht, meldden Belgische media. Hoe lang hij in het ziekenhuis moet blijven, hangt volgens VRT Nieuws af van de resultaten van de onderzoeken.

Albert kampte in het verleden al vaker met gezondheidsproblemen. Zo is hij hartpatiënt en werd hij meerdere keren behandeld voor huidkanker.

Koning Albert was van 1993 tot 2013 staatshoofd van België. Hij is opgevolgd door zijn zoon Filip, maar wordt in België nog steeds koning genoemd.