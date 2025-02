Filip vergadert over omzetten water in groene waterstof

De Belgische koning Filip heeft donderdag het bedrijf John Cockerill in de stad Seraing bezocht. Het bedrijf produceert onder meer elektrolysers, machines die water kunnen omzetten in groene waterstof. De groene waterstof speelt een belangrijke rol in de energietransitie, met name in de transportsector.

Het Belgische hof deelde donderdagmiddag foto’s van het bezoek van Filip. Daarop is onder meer te zien hoe Filip een rondleiding door het bedrijf krijgt en in gesprek is met meerdere medewerkers.

Filip had ook een werkvergadering met onder anderen Bernard Serin en François Michel, de voorzitter en CEO van John Cockerill.